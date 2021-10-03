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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хорошего парня Слуцкого пора отправлять в отставку

03 Октября 2021 • 00:03 Комментировать
Рубин
0:1
Нижний Новгород
окончен

«Рубин» продолжает своё свободное падение, и, кажется, пришла пора задуматься об увольнении Леонида Слуцкого. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации в казанском клубе.

Три поражения подряд, одна победа в последних 8 матчах во всех турнирах, вылет из квалификации Лиги конференций от дебютанта еврокубков. Вот такими цифрами прямо сейчас может «похвастаться» «Рубин». И даже как-то неловко вспоминать, что летом кто-то всерьёз считал казанский клуб потенциальным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионский титул.

Сейчас активно критикуют Руя Виторию в ожидании его отставки из «Спартака». Однако остаётся непонятным, чем Леонид Слуцкий лучше. Его «Рубин» набрал пока лишь на одно очко больше «красно-белых», при этом сыграв на один матч больше. И если «Спартак» может сетовать на невезение (статистика xG и xP это подтверждает), то казанцы выглядят абсолютно бледно.

Слуцкий при этом явно теряет самообладание. Он продолжает публично ругать арбитров, хотя «Рубин» страдает от судейских решений не больше, чем другие клубы страны. После поражения от «Нижнего Новгорода» тренер ещё и публично раскритиковал ситуацию с пенальтистом, заявив, что бить должен был Дрейер, а пробил Кварацхелия и не забил. Несколько странно для тренера это выносить. При этом непонятно, плох датчанин, который не отстоял своё право, грузин, который нарушил установку, или сам Слуцкий, что игроки его не слушают.

Очевидно, что «Рубин» и его тренер заигрались в футбольного менеджера. В попытках найти, раскрутить и продать игрока казанцы сами запутались в ситуации. «Рубин» по ходу сезона жонглировал легионерами, пытаясь уместиться в лимит, покупал две замены Кварацхелии, не продав его, а в итоге потерял и Макарова. Довольно смешно при этом слышать, что казанцы не смогли финансово соперничать с предложением «Динамо», учитывая их траты.

Хотя вопросы к руководству «Рубина» есть, это не снимает ответственности с самого Слуцкого. Кварацхелия не в форме, или к нему просто привыкли соперники, Макаров ушёл, и выясняется, что у казанцев больше некому противостоять соперникам. Слуцкий проигрывает тактически своим оппонентам, а его команд забивает по большей части лишь со стандартов. С игрой у казанцев совсем туго, и это явно недоработка тренера.

С учётом политики «Рубина» на воспитание молодёжи и её продажу команде критически важно добиваться успехов на футбольном поле. Довольно сложно продавать за большие деньги футболистов из середняка чемпионата России. Если результаты казанцев не улучшатся в ближайших матчах, то отставка Слуцкого будет вполне вероятным исходом. Вряд ли «Рубин» решится на такой шаг прямо сейчас, уж слишком он статусный наставник, чтобы выгнать его. Однако вся медийность, вся открытость Слуцкого хороша только вместе с результатами. Без последнего он просто хороший парень, а этого мало для профессионального клуба.

Учитывая же ставку «Рубина» на взращивание молодых футболистов, замену Слуцкому явно надо искать не в России. Сандро Шварц всем показывает пример, как можно работать с молодёжью, растить её и добиваться результата. «Рубину», по всей видимости, нужен именно такой специалист, который будет не в твиттере танцевать и нападать на судей, а прежде всего работать.

Андрей Центров

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Рубин Леонид Слуцкий
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