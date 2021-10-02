Слуцкий объяснил непопадание Деспотовича и Кварацхелии в стартовый состав

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- В каком состоянии подходит команда к сегодняшнему матчу?

- В нормальном состоянии, отработали фактически шестидневный цикл. С определенными потерями в виде дисквалифицированных игроков, но это было известно еще после игры с «Динамо».

- Кварацхелия и Деспотович не попали в стартовый состав. Это какая-то мера педагогическая, или они не готовы?

- Нет, никакая педагогическая мера не может распространяться на количество игрового времени, которое предоставляется каждому игроку, поэтому всегда кто-то находится в чуть лучшем или чуть худшем состоянии. Поэтому, определяя текущее состояние игроков, мы посчитали, что они должны получить чуть меньшее количество игрового времени, чтобы быть чуть более эффективными.

- Эти игры перед паузами как-то сказываются на настроении футболистов? Кто-то в сборную уезжает и может быть головой не совсем здесь, а кто-то отпуск запланировал.

- Это сложно очень просчитать, просто для нас сегодня настолько важная игра во всех отношениях, что я не думаю, что кто-то глубоко погружен в свои бытовые ситуации, которые возникнут после игры.