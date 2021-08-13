Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 232 Комментарии
Россия. Премьер-лига

​В «Рубине» объяснили отзаявку Деспотовича

13 Августа 2021 • 14:15 Комментировать
Рубин
...
Крылья Советов
2.20 3.35 3.35
15.08 20:00
1000 рублей бесплатная ставка

Судя по информации на сайте Премьер-лиги России, «Рубин» исключил из заявки на сезон форварда Джордже Деспотовича. Пошли разговоры о том, что казанцы применили санкции к футболисту, оскорбившему болельщика после вылета команды из Лиги конференций. На самом деле отзаявка Деспотовича с произошедшей накануне историей никак не связана. Игрока отзаявили временно из-за травмы, чтобы иметь возможность внести в заявочный лист другого легионера. После восстановления Джордже вернётся в заявку «рубиновых».

Ближайший матч чемпионата «Рубин» проведёт в воскресенье, 15 августа. В этот день команда Леонида Слуцкого примет «Крылья Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Джордже Деспотович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Августа
15:06 · Россия. Премьер-лига
Яровинский: «В жизни не пошел работать в «Спартак»
14:41 · Россия. Премьер-лига
​«Это юмор»: Директор «Рубина» высказался о скандальном ответе Деспотовича фанату 1
14:28 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА внес Гайча в заявку на этот сезон
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Понсе: «Спартак» надеется вернуться в гонку в чемпионате»
14:15 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» объяснили отзаявку Деспотовича
13:43 · Россия. Премьер-лига
Букмекерская компания “Мелбет” поддержала строительство стадиона “Бомбонера”! 2
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» исключил Деспотовича из заявки на сезон 1
13:20 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сообщил о переходе Роши в бразильский клуб
13:07 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» объявила об уходе Сысуева официально
12:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» представил нового главу пресс-службы
12:41 · Россия. Премьер-лига
Болельщиков не пустят на матч «Ростов» - ЦСКА
12:21 · Россия. Премьер-лига
СМИ: Джикия подписал новый контракт со «Спартаком» 1
11:59 · Россия. Премьер-лига
Понсе: «Предложения от других клубов были, но в «Спартаке» мне всё нравится»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Зенита» Клаудиньо: «Буду отдавать всего себя на поле» 1
10:58 · Россия. Премьер-лига
Соболев - о новом контракте со «Спартаком»: «Вы никогда не увидите меня равнодушным» 1
Все новости
Рекомендуем
 