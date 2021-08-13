​В «Рубине» объяснили отзаявку Деспотовича

Судя по информации на сайте Премьер-лиги России, «Рубин» исключил из заявки на сезон форварда Джордже Деспотовича. Пошли разговоры о том, что казанцы применили санкции к футболисту, оскорбившему болельщика после вылета команды из Лиги конференций. На самом деле отзаявка Деспотовича с произошедшей накануне историей никак не связана. Игрока отзаявили временно из-за травмы, чтобы иметь возможность внести в заявочный лист другого легионера. После восстановления Джордже вернётся в заявку «рубиновых».

Ближайший матч чемпионата «Рубин» проведёт в воскресенье, 15 августа. В этот день команда Леонида Слуцкого примет «Крылья Советов».