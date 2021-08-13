Пименов: «Рубин» не должен был проходить»

Бывший игрок национальной сборной России Руслан Пименов дал комментарий о поражении казанской команды в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций.

«Всё шло к победе польской команды. По футболу «Рубин» не должен был проходить», - сообщил Пименов в эфире «Матч Премьер». Также Руслан Пименов упомянул, что никогда не слышал про «Ракув», однако, команда оказалась очень хорошей, быстро играет и соображает на футбольном поле.

«Рубин», в свою очередь, выглядел очень плохо. Почти никто не хотел брать игру на себя, страховать друг друга.

Таким образом, казанцы вылетели из еврокубков, a «Ракув» в следующем раунде встретится c бельгийским «Гентом».