Слуцкий прокомментировал незабитый пенальти на 120-й минуте

«Рубин» покинул еврокубки, уступив по сумме двух встреч польскому «Ракуву». Российский клуб имел все шансы спастись в дополнительное время, но пенальти на последней минуте не реализовал Сеад Хакшабанович.

В интервью официальному сайту клуба главный тренер Леонид Слуцкий заявил, что черногорец неспроста подошел к 11-метровой отметке в такой ответственный момент. Оказывается, Хакшабанович является штатным пенальтистом в отсутствии Джордже Деспотовича.

Помимо этого, Слуцкий поделился мнением насчет общей картины поединка. «Я не согласен, что они доминировали. Была равная тяжелая игра со взаимными шансами», - приводит слова наставника пресс-служба «Рубина».

Теперь казанцы могут сосредоточиться на выступлениях на внутренней арене. Следующим соперником команды в рамках РПЛ станут «Крылья Советов».