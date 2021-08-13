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Россия. Премьер-лига

Слуцкий прокомментировал незабитый пенальти на 120-й минуте

13 Августа 2021 • 00:22 Комментировать
Рубин
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Крылья Советов
2.10 3.45 3.50
15.08 20:00
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«Рубин» покинул еврокубки, уступив по сумме двух встреч польскому «Ракуву». Российский клуб имел все шансы спастись в дополнительное время, но пенальти на последней минуте не реализовал Сеад Хакшабанович.

В интервью официальному сайту клуба главный тренер Леонид Слуцкий заявил, что черногорец неспроста подошел к 11-метровой отметке в такой ответственный момент. Оказывается, Хакшабанович является штатным пенальтистом в отсутствии Джордже Деспотовича.

Помимо этого, Слуцкий поделился мнением насчет общей картины поединка. «Я не согласен, что они доминировали. Была равная тяжелая игра со взаимными шансами», - приводит слова наставника пресс-служба «Рубина».

Теперь казанцы могут сосредоточиться на выступлениях на внутренней арене. Следующим соперником команды в рамках РПЛ станут «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Лига конференций Сеад Хакшабанович Ракув
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