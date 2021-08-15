Слуцкий объяснил, почему не удалось перенести игру на другой стадион

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень тяжелая неделя и тяжелый матч. Как оцените игру, насколько довольны футболом в исполнении своей команды?

- Я доволен, что мы выдержали и до конца пытались выиграть, создавать моменты, доминировать. Понятно, что когда у тебя такой тяжелый график, повторюсь, на таком тяжелом поле, где всё х2, если не х3. Постоянные вынужденные замены, отсутствие каких-то игроков, таких как Деспотович. Поэтому считаю, что в данной ситуации нельзя говорить, что мы показали свой максимум, но я доволен, что выдержали, не просели. Я очень благодарен ребятам, что они продемонстрировали свой характер.

- До игры спрашивал у вас о состоянии Олега Шатова. Травма у него?

- Да, опять. Олег Шатов - опытный игрок. Нужно понять, пройти все необходимые обследования. Если у человека выявлена, диагностирована травма, он никогда не выйдет на поле, но если не диагностирована, то мы отталкиваемся от самочувствия игрока. Он говорил, что хорошо себя чувствует, провел все тестовые тренировки, но вот, к сожалению, все-таки оказался несколько более оптимистичен, чем получилось.

- Еще одно повреждение у Ильи Самошникова было. Отсюда вытекает вопрос: клуб не думал о том, чтобы, может быть, сыграть несколько матчей на «Центральном» стадионе, чтобы поберечь здоровье футболистов?

- Мы уже не могли это сделать, потому что ты заявляешь стадион за определенное время. Тут же есть и билетная программа и различного рода лицензии, если мы говорим про стадионы, которые заявлены в Лигу конференций, поэтому поменять стадион не так просто в таком коротком цикле. Поэтому я просто надеюсь, что мы достигли консенсуса, и у нас сейчас состоится две выездные игры, потом две недели паузы на сборные. Через месяц мы вернемся сюда, и поле уже будет в идеальном состоянии.

- Можно ли сказать, что в отсутствие многих лидеров и на фоне усталости те ребята, которые сегодня выходили на поле, не проявили тот уровень, который, может быть, вам хотелось увидеть, и поэтому они не являются игроками основного состава?

- Нет, я бы так не сказал. Просто я уже много раз говорил, что мы та команда, которая не имеет преимущества в классе над любой командой российской Премьер-лиги. Как и никто прямо нас не превосходит на голову. Странно было бы ожидать, что мы прямо выйдем и будем сверх, супердоминировать. В плане того, что мы играли практически той обоймой, что и раньше. У нас эти же 15 человек и принимают участие в остальных поединках.

- Сейчас будет полноценная неделя на подготовку к следующему матчу. Главная цель - восстановиться? Можно ли сказать, что эта пауза пойдет на руку, хотя бы просто перевести дыхание?

- Понятно, что мы бы хотели продолжить выступление в Лиге конференций, но по ходу так сложилось. Понятно, что мы давно не играли в недельном микроцикле. Может, мы чуть-чуть свои болячки подлечим. Но еще раз повторюсь, это слишком дорогой ценой, это залечивание происходит.