Осинькин: «Мы играли с очень хорошей командой, которая имела определенное преимущество над нами в силовой борьбе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы прямо сейчас обсуждали с помощниками про пенальти. Если не секрет, что за эпизод?

- Ну, я уже был в коридоре. Видимо, повтор был по телевидению, где был какой-то момент. Это в начале второго тайма игра рукой одного из футболистов Казани, но я еще не видел этот эпизод, наверное, сейчас после игры нет смысла это обсуждать.

- «Крылья» набрали первое очко в этом чемпионате. Насколько вы довольны таким исходом и качеством игры, показанным вашей командой?

- Мы играли с очень хорошей командой, которая имела определенное преимущество над нами в силовой борьбе. Мы построили свою игру таким образом, чтобы у нас наши шансы были в быстрых атаках. Хотя, наверное, это решение мы уже приняли по ходу игры, потому что не совсем у нас держался мяч, и поле все-таки какой-то отпечаток на игру обеих команд накладывало. Поэтому мы выстроили определенным образом игру, и на контратаках у нас были свои шансы. Было похуже у нас, чем обычно, в позиционных атаках, и выход из обороны был затрудненный. Но я еще раз говорю, что здесь собраны хорошие футболисты.