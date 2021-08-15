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Россия. Премьер-лига

Слуцкий: «Посмотрим, насколько нам удалось восстановить команду»

15 Августа 2021 • 20:17 Комментировать
Рубин
0:0
Крылья Советов
2.20 3.35 3.35
1-й тайм
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько эмоционально и физически успела отойти команда от поединка в четверг, когда пришлось отбегать 120 минут, и результат был не позитивным для команды?

- Посмотрим, сложно сейчас сказать. Мы, по крайней мере, попытались сделать все в плане медикаментозном и методическом, чтобы команда восстановилась. Посмотрим, насколько нам это удалось.

- Уже бросается в глаза отсутствие Кварацхелии. Также нет Йевтича и Игнатьева, которые в прошлом начинали в старте, связано ли это с усталостью? Насколько готов Шатов провести 90 минут или чуть поменьше?

- Ну да, такая ротация текущая связана с состоянием каждого футболиста, все-таки некоторым из них играть 120 минут в четверг и тут же играть в воскресенье достаточно сложно. Поэтому отталкивались от самочувствия игроков, медицинских показаний, есть у нас некоторые изменения в составе. Шатов? Он не так много пропустил, все-таки провел всю предсезонку в составе, поэтому если понадобится, он физически готов весь матч играть.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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окончен Локомотив Москва 1:1 Зенит 4.75 3.7 1.75
Идет 38 минута Рубин 0:0 Крылья Советов 2.2 3.35 3.35
Идет 38 минута Краснодар 3:1 Арсенал Тула
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