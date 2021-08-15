Слуцкий: «Посмотрим, насколько нам удалось восстановить команду»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько эмоционально и физически успела отойти команда от поединка в четверг, когда пришлось отбегать 120 минут, и результат был не позитивным для команды?

- Посмотрим, сложно сейчас сказать. Мы, по крайней мере, попытались сделать все в плане медикаментозном и методическом, чтобы команда восстановилась. Посмотрим, насколько нам это удалось.

- Уже бросается в глаза отсутствие Кварацхелии. Также нет Йевтича и Игнатьева, которые в прошлом начинали в старте, связано ли это с усталостью? Насколько готов Шатов провести 90 минут или чуть поменьше?

- Ну да, такая ротация текущая связана с состоянием каждого футболиста, все-таки некоторым из них играть 120 минут в четверг и тут же играть в воскресенье достаточно сложно. Поэтому отталкивались от самочувствия игроков, медицинских показаний, есть у нас некоторые изменения в составе. Шатов? Он не так много пропустил, все-таки провел всю предсезонку в составе, поэтому если понадобится, он физически готов весь матч играть.