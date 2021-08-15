«Крылья» набрали первый балл: шальной гол Хвана позволил «Рубину» избежать домашнего поражения

В рамках четвёртого тура РПЛ «Рубин» принимал самарские «Крылья».

Волжское дерби в Казани завершало воскресную программу четвёртого тура чемпионата России. Уставший и злой «Рубин», намучившийся со скромным клубом из Польши «Ракув», против «Крыльев Советов», разочарованных стартом сезона. К очному матчу команды подошли с диаметрально противоположными показателями. «Рубин» три первых тура выиграл, а «Крыльями» (единственные в РПЛ) все три матча проиграли.

Играющей команде Осинькина с технарями Зиньковским и Сарвели, рекордсменом-бомбардиром ФНЛ Сергеевым и быстроногим талантом Пиняевым нельзя не симпатизировать, но в суровой РПЛ за это очков не дают. Первые зачётные баллы самарцы забрали как раз на «Ак Барс Арене». Леонид Слуцкий «наказал» Хвичу за слабый матч против «Ракува», оставив того на скамейке запасных. Хотя, скорее всего, сказалась усталость после 120 сыгранных минут.

Зато вновь на острие атаки появился Михаил Костюков, который уже на третьей минуте матча получал медицинскую помощь после столкновения с Черновым. «Рубин» завладел инициативой, часто проводя ажурные атаки через Бакаева и Хакшабановича, но обострения долго не было. Долго «Рубин» возил мяч, немного усыпил сам себя и первый супермомент подарил гостям. Антон Зиньковский в центре поля перехватил пас Олега Шатова и выполнил шикарный заброс на Ивана Сергеева. Форвард выскочил один на один с вратарём, но попал точно в Юрия Дюпина. И борьбу за добивание Иван ему тоже проиграл.

Неудачное действие Шатова стало не последним для него в первом тайме. Он ещё пару мелких ошибок совершил, почувствовал дискомфорт в ноге и покинул поле ещё до перерыва, уступив своё место Дарко Йевтичу. «Рубин» перед 15-минутным отдыхом чуть надавил, но нули так и остались на табло. А на второй тайм у Слуцкого наконец вышел чистый форвард – Иван Игнатьев заменил Солтмурада Бакаева.

Моменты так и не появлялись, поэтому быстро пришлось бросить в бой и Хвичу, вышедшего вместо Хакшабановича. И после выхода Кварацхелии счёт быстро изменился, но в самарскую сторону. Красоту выдали «Крылья»: Идеальная диагональ Дмитрия Иванисени, остроумная передача пяткой от Зиньковского, Иван Сергеев выходит на рандеву с Дюпиным и со второй попытки его переигрывает – 0:1. Абсолютно заслуженный и очень красивый командный гол.

Посмотрите на этот пас Зиньковского! Сергееву осталось только попасть в ворота. Комбинация «Крыльев» – просто pic.twitter.com/jdi9m1fs2w — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2021

«Рубин» отыгрался очень быстро. И вот гол казанцев как раз был случайным. Хван с не самого опасного штрафного пробил-прострелил, а мяч никого не коснувшись юркнул в сетку. Проверили гол на момент фола Уремовича, но его противодействие оппоненту во время удара Хвана посчитали незначительным. Ничья в волжском дерби, кажется, устроила обе команды - 1:1. До конца матча так никто и не создал толкового момента для победы.

«Крылья Советов» впервые набрали очки в этом сезоне, а «Рубин» впервые эти зачётные баллы потерял.