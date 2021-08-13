Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 232 Комментарии
Россия. Премьер-лига

​«Это юмор»: Директор «Рубина» высказался о скандальном ответе Деспотовича фанату

13 Августа 2021 • 14:41 Комментировать (1)
Рубин
...
Крылья Советов
2.20 3.35 3.35
15.08 20:00
1000 рублей бесплатная ставка

Джордже Деспотович оказался в центре скандала. Поводом стал ответ серба болельщику в социальной сети после вылета «Рубина» из еврокубков. На ироничный вопрос по поводу того, где был Деспотович во время игры, футболист ответил: «С твоей мамой». После этого форвард столкнулся с критикой в СМИ и в среде фанатов.

Олег Яровинский, который занимает в «Рубине» должность спортивного директора, дал комментарий на этот счёт для «Рейтинга Букмекеров».

«Деспот отреагировал с юмором. Если болельщика это задело, я лично готов от себя принести извинения», - высказался Яровинский по поводу этой ситуации.

Защищая футболиста, директор «Рубина» отметил, что в футбольных командах уровень юмора обычно достаточно жёсткий.

Напомним, что в пятницу «Рубин» отзаявил Джодже Десптовича, но со скандальным комментарием это не связано.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Яровинский Джордже Деспотович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Tavadi
13 Августа 2021 в 14:55
ну что же, пускай тогда так о твоей матери шутят.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Августа
15:06 · Россия. Премьер-лига
Яровинский: «В жизни не пошел работать в «Спартак»
14:41 · Россия. Премьер-лига
​«Это юмор»: Директор «Рубина» высказался о скандальном ответе Деспотовича фанату 1
14:28 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА внес Гайча в заявку на этот сезон
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Понсе: «Спартак» надеется вернуться в гонку в чемпионате»
14:15 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» объяснили отзаявку Деспотовича
13:43 · Россия. Премьер-лига
Букмекерская компания “Мелбет” поддержала строительство стадиона “Бомбонера”! 2
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» исключил Деспотовича из заявки на сезон 1
13:20 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сообщил о переходе Роши в бразильский клуб
13:07 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» объявила об уходе Сысуева официально
12:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» представил нового главу пресс-службы
12:41 · Россия. Премьер-лига
Болельщиков не пустят на матч «Ростов» - ЦСКА
12:21 · Россия. Премьер-лига
СМИ: Джикия подписал новый контракт со «Спартаком» 1
11:59 · Россия. Премьер-лига
Понсе: «Предложения от других клубов были, но в «Спартаке» мне всё нравится»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Зенита» Клаудиньо: «Буду отдавать всего себя на поле» 1
10:58 · Россия. Премьер-лига
Соболев - о новом контракте со «Спартаком»: «Вы никогда не увидите меня равнодушным» 1
Все новости
Рекомендуем
 