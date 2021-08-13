​«Это юмор»: Директор «Рубина» высказался о скандальном ответе Деспотовича фанату

Джордже Деспотович оказался в центре скандала. Поводом стал ответ серба болельщику в социальной сети после вылета «Рубина» из еврокубков. На ироничный вопрос по поводу того, где был Деспотович во время игры, футболист ответил: «С твоей мамой». После этого форвард столкнулся с критикой в СМИ и в среде фанатов.

Олег Яровинский, который занимает в «Рубине» должность спортивного директора, дал комментарий на этот счёт для «Рейтинга Букмекеров».

«Деспот отреагировал с юмором. Если болельщика это задело, я лично готов от себя принести извинения», - высказался Яровинский по поводу этой ситуации.

Защищая футболиста, директор «Рубина» отметил, что в футбольных командах уровень юмора обычно достаточно жёсткий.

Напомним, что в пятницу «Рубин» отзаявил Джодже Десптовича, но со скандальным комментарием это не связано.