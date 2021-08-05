​РПЛ сместила два матча «Рубина»

Пресс-служба Премьер-лиги России объявила о смещении по времени двух игр «Рубина». Домашний матч четвёртого тура чемпионата против «Крыльев Советов» казанцы начнут 15 августа не в 17:30, а в 20:00 по Москве. Время начала матча пятого тура «Химки» - «Рубин», который пройдёт 22 августа, тоже было изменено с половины пятого вечера на восемь вечера.

Смещение игр связано с просьбой «Рубина» на фоне выступления команды в квалификации Лиги конференций – третьего клубного турнира УЕФА.

В четверг вечером «Рубин» проведёт гостевой матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского «Ракува». Не пропустите текстовую трансляцию.