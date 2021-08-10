Слуцкому не нужен Месси, когда есть Самошников

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не расстроился из-за того, что форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». Общаясь с болельщиками в «Инстаграме» наставник казанских футболистов ответил на вопрос болельщика: «Месси почему не подписали?» Леонид Викторович ответил: «У нас Самоха есть. Зачем нам Месси?»

Речь идет о защитнике «Рубина» Илье Самошникове, который блеснул в первом туре РПЛ, забив красивый победный гол в ворота московского «Спартака» (1:0).

Отметим, что казанцы наряду с «Зенитом» и «Динамо» набрали 9 очков после стартовых трех туров РПЛ.