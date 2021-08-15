Зиньковский: «Повели и думали, что сейчас игра будет складываться так, как нам будет удобно»

Лучший футболист матча «Рубин» - «Крылья Советов» (1:1) Антон Зиньковский поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как оцените эту игру? Насколько довольны результатом и качеством футбола?

- Конечно, недоволен, потому что по счету сначала повели и думали, что сейчас игра будет складываться так, как нам будет удобно. Но не знаю, через минуту-две мы пропустили самый быстрый гол из возможных, в первой же атаке. Мы не смогли одержать победу, были еще какие-то подходы, но…

- Это первое набранное очко команды, вот мы слышим в раздевалке, вроде, сейчас хорошее настроение?

- Нет, это не от нас.

- Много говорилось про поле. Вам оно не помешало отдать пас-конфетку. Прокомментируйте гол Сергеева, видели ли партнера, как решились на такое на таком газоне?

- Нормальный газон, чуть в центре мало травы было, но нормальный газон. Пас? Увидел, что Сеня хотел мне отдать передачу. Я увидел Ваню и отдал, так получилось.