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Россия. Премьер-лига

Зиньковский: «Повели и думали, что сейчас игра будет складываться так, как нам будет удобно»

15 Августа 2021 • 22:16 Комментировать
Рубин
1:1
Крылья Советов
окончен
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Лучший футболист матча «Рубин» - «Крылья Советов» (1:1) Антон Зиньковский поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как оцените эту игру? Насколько довольны результатом и качеством футбола?

- Конечно, недоволен, потому что по счету сначала повели и думали, что сейчас игра будет складываться так, как нам будет удобно. Но не знаю, через минуту-две мы пропустили самый быстрый гол из возможных, в первой же атаке. Мы не смогли одержать победу, были еще какие-то подходы, но…

- Это первое набранное очко команды, вот мы слышим в раздевалке, вроде, сейчас хорошее настроение?

- Нет, это не от нас.

- Много говорилось про поле. Вам оно не помешало отдать пас-конфетку. Прокомментируйте гол Сергеева, видели ли партнера, как решились на такое на таком газоне?

- Нормальный газон, чуть в центре мало травы было, но нормальный газон. Пас? Увидел, что Сеня хотел мне отдать передачу. Я увидел Ваню и отдал, так получилось.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Антон Зиньковский
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окончен Локомотив Москва 1:1 Зенит 4.75 3.7 1.75
окончен Рубин 1:1 Крылья Советов 2.2 3.35 3.35
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