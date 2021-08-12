Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 180 Комментарии
Россия. Премьер-лига

«Рубин» уже шесть лет не играет в группе еврокубков

12 Августа 2021 • 22:31 Комментировать
Рубин
...
Крылья Советов
1.90 3.60 4.00
15.08 20:00
1000 рублей бесплатная ставка

Сегодня состоялся ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, где казанский «Рубин» потерпел поражение от польского «Ракува»  со счётом 0:1 и покинул турнир. Первый матч завершился вничью 0:0.

Таким образом, российская команда не выступает в группе еврокубков c сезона 2015/16. Тогда «чёрно-зелёные» играли на групповой стадии Лиги Европы c английским «Ливерпулем», французским «Бордо» и швейцарским «Сьоном» и заняли третье место в таблице.

Также стоит напомнить, что «Рубин» в 2018 году был отстранён на один сезон от игр в еврокубках, однако, в то время клуб даже не имел шансов туда попасть.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Лига конференций Ракув
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Августа
22:45 · Россия. Премьер-лига
Деспотович в нецензурной манере ответил болельщику после вылета «Рубина» из еврокубков
22:41 · Россия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Соболева по новому контракту со «Спартаком» 1
22:31 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» уже шесть лет не играет в группе еврокубков
22:07 · Россия. Премьер-лига
Джикия продлит контракт со «Спартаком»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Инсинье прокомментировал слухи касательно перехода в «Зенит» 1
21:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Евгеньева и Грулёва опроверг информацию о подписном бонусе в контрактах игроков
21:41 · Россия. Премьер-лига
Жезуш: «Руй Витория будет успешен в России»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Ветераны «Спартака» написали открытое письмо Алекперову 5
20:38 · Россия. Премьер-лига
Макаров – об адаптации в «Динамо»: «Есть все условия для футбольного роста»
20:20 · Россия. Премьер-лига
Соболев продлил соглашение со «Спартаком»
19:36 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев – о натурализации Жиго: «Будет не Жиго, а Жеглов»
18:56 · Россия. Премьер-лига
​РФС наказал арбитров матча «Рубин» - «Ахмат» 1
18:31 · Кубок России
​РФС анонсировал жеребьёвку Кубка России
18:18 · Россия. Премьер-лига
​На матчах «Спартака» и ЦСКА поменяли ВАР
18:08 · Россия. ФНЛ
«Енисей» – «Олимп-Долгопрудный»: прогноз на матч российской ФНЛ
Все новости
Рекомендуем
 