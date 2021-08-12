«Рубин» уже шесть лет не играет в группе еврокубков

Сегодня состоялся ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, где казанский «Рубин» потерпел поражение от польского «Ракува» со счётом 0:1 и покинул турнир. Первый матч завершился вничью 0:0.

Таким образом, российская команда не выступает в группе еврокубков c сезона 2015/16. Тогда «чёрно-зелёные» играли на групповой стадии Лиги Европы c английским «Ливерпулем», французским «Бордо» и швейцарским «Сьоном» и заняли третье место в таблице.

Также стоит напомнить, что «Рубин» в 2018 году был отстранён на один сезон от игр в еврокубках, однако, в то время клуб даже не имел шансов туда попасть.