Главный тренер «Ракува»: «Героями матча стали мои игроки»

Наставник польского «Ракува» Марек Папшун прокомментировал победу своей команды над казанским «Рубином» со счётом 1:0, в рамках ответного матча третьего отборочного раунда Лиги конференций.

«Не хочу много говорить о судье, так как героями матча стали мои игроки», - сообщил тренер на пресс-конференции. Папшун не сомневался в положительном результате встречи и остался очень довольным действиями своих футболистов против лучшего игрока казанцев – Хвичи Кварацхелии.

Также специалист упомянул, что главный арбитр встречи очень предвзято относился к российскому клубу.

«Ракув» в следующем раунде встретится c бельгийским «Гентом».