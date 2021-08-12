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Россия. Премьер-лига

Главный тренер «Ракува»: «Героями матча стали мои игроки»

12 Августа 2021 • 23:20 Комментировать
Рубин
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Крылья Советов
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Наставник польского «Ракува» Марек Папшун прокомментировал победу своей команды над казанским «Рубином» со счётом 1:0, в рамках ответного матча третьего отборочного раунда Лиги конференций.

«Не хочу много говорить о судье, так как героями матча стали мои игроки», - сообщил тренер на пресс-конференции. Папшун не сомневался в положительном результате встречи и остался очень довольным действиями своих футболистов против лучшего игрока казанцев – Хвичи Кварацхелии.

Также специалист упомянул, что главный арбитр встречи очень предвзято относился к российскому клубу.  

«Ракув» в следующем раунде встретится c бельгийским «Гентом».


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Лига конференций Ракув
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