Агент Евгеньева и Грулёва опроверг информацию о подписном бонусе в контрактах игроков

Представитель футболистов московского «Динамо» Романа Евгеньева и Вячеслава Грулёва, Павел Андреев, прокомментировал ход переговоров с клубом по поводу продления соглашений.

Стоит отметить, что контракты обоих игроков истекают уже летом следующего года. Ранее появлялась информация, что новые сделки почти оформлены, а подписной бонус составит около 8-10 миллионов евро.

Впрочем, Андреев опроверг эту информацию в интервью «Спорт-Экспрессу». «Названные суммы даже близко не соответствуют действительности», - заявил агент Евгеньева и Грулёва.

Также он поделился данными, что оба исполнителя хотят остаться в московском клубе, а у него нет цели «увести» их из команды.