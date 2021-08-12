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Россия. Премьер-лига

Агент Евгеньева и Грулёва опроверг информацию о подписном бонусе в контрактах игроков

12 Августа 2021 • 21:49 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
3.25 3.45 2.20
14.08 20:00
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Представитель футболистов московского «Динамо» Романа Евгеньева и Вячеслава Грулёва, Павел Андреев, прокомментировал ход переговоров с клубом по поводу продления соглашений.

Стоит отметить, что контракты обоих игроков истекают уже летом следующего года. Ранее появлялась информация, что новые сделки почти оформлены, а подписной бонус составит около 8-10 миллионов евро.

Впрочем, Андреев опроверг эту информацию в интервью «Спорт-Экспрессу». «Названные суммы даже близко не соответствуют действительности», - заявил агент Евгеньева и Грулёва.

Также он поделился данными, что оба исполнителя хотят остаться в московском клубе, а у него нет цели «увести» их из команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва РПЛ Роман Евгеньев Вячеслав Грулёв
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