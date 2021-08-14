Талалаев: «Динамо» нам понравилось больше всех»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Обыграли одного из лидеров чемпионата. Какие ощущения и эмоции?

- Ощущения, что победы даются очень дорогой ценой. У нас после «Крыльев» два игрока не смогли продолжить, Швец, Гудиев. И сегодня травмы у Богосавца и Быстрова. Это потери, которые заставят нас что-то менять. Но я поблагодарил команду за первый тайм и самоотдачу. Но это понятно, потому что у нас домашняя последняя игра. 23 числа исполняется 70 лет со дня рождения Ахмат-Гаджи Кадырова, основателя нашего клуба. Поэтому ребята убивались, вы видели, в каждом эпизоде отдавали все и даже больше. Хочу поздравить всех болельщиков, потому что мы вернемся сюда 26-го на домашнюю игру. Я думаю, что достойная победа. Еще раз скажу, что думаю, наверное, над самой играющей командой. Во всяком случае, «Динамо» нам понравилось больше всех.

- Если говорить о крайних защитниках, за ближайшую неделю удастся ли кого-то приобрести на эти позиции?

- Это вопрос к руководителям клуба, они продолжают работу. У нас есть спортивный директор и генеральный. Они как раз в Москве занимаются тем, чтобы заняться комплектованием команды.

- Концовка получилась похожей на матч в Самаре, где тоже соперник давил и тоже моменты были. Но там хотя бы убегали в контратаки, а здесь не очень получалось. Не было такого опасения, что додавит «Динамо»?

- Опасения всегда есть, мы пропустили ненужный гол. Я ребятам уже сказал и еще раз скажу: мы четвертый гол пропускаем в первые 15 минут после перерыва. Мы пробуем разное, успокаивать их, рычать на них в перерыве, пробуем методические указания давать, конкретно какие действия, пробуем перестановки, замены. И все равно выходим… Не просто так говорят, что преимущество со счетом 2:0 - это неприятный счет. Он успокаивает, но, тем не менее, потом заставляет играть в такую нервную игру.