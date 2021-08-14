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Россия. Премьер-лига

Карапузов: «Для меня был особенным этот мяч в ворота «Динамо»

14 Августа 2021 • 22:52 Комментировать
Ахмат
2:1
Динамо Москва
окончен
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Лучший футболист матча  «Ахмат» - «Динамо» (2:1) Владислав Карапузов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра получилась чрезвычайно тяжелой. Какие впечатления?

- Положительные только эмоции, понятное дело. Обыграли «Динамо» после двух неудачных матчей. Конечно, положительные эмоции. Также хочу эту победу посвятить Ахмату-Гаджи Кадырову, которому исполнилось 70 лет.

- Насколько тяжело было выходить на замену в этом матче? Потому что тяжелая игра, один из лидеров чемпионата, хотя мы по ходу этого сезона уже видели, что на разных позициях вы успели поиграть повыше и пониже.

- Да, я могу закрыть фланг. Входить в игру было тяжело, потому что игрок получил травму, я сразу вышел почти без разминки. Но получилось, что первые два действия принесли пользу.

- Можно ли сказать, что сегодня для вас был особый матч или все-таки нет, поскольку уже была командировка в «Тамбов»?

- Особенный был матч, потому что после командировки вернулся в «Динамо», меня отправили в аренду. Для меня был особенным этот мяч, он первый в Премьер-лиге. Особенно клубу, которому я принадлежу.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ахмат Владислав Карапузов
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