Интересен «Челси», «Барселоне» и «Лейпцигу»: Почему Захарян не уедет из «Динамо» в этом сезоне

В понедельник появилась информация, что ряд европейских клубов проявляют интерес к молодому атакующему футболисту «Динамо» Арсену Захаряну. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» верит этим разговорам, но сомневается в том, что трансфер состоится этим летом.

В понедельник появилась информация, что к Арсену Захаряну интерес проявляют «Лейпциг» и «Челси». По некоторым данным, полузащитника уже просматривал даже скаут «Барселоны». Сомневаться в том, что за Захаряном следят, смысла нет. Однако это вовсе не означает, что кто-то намерен его купить прямо сейчас.

Захаряну 18 лет, он забил на молодёжном Евро и был в расширенном списке первой команды на континентальный чемпионат. Этого всего достаточно, чтобы европейские клубы автоматически включили его в свои лонг-листы. Все ищут молодых талантов, а Захарян обладает всеми формальными признаками.

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Нет никаких сомнений, что за Захаряном следят скауты и «Лейпцига», который всегда делает ставку на молодых футболистов. И «Челси», который косяками покупает юных футболистов, раздаёт их по арендам и ждёт, когда кто-то дорастёт. «Барселона» тоже следит за молодёжью. Наверняка Захарян есть и в списках «Баварии», «Реала», «МЮ» и даже «Манчестер Сити» с «ПСЖ». Более того, если кто-то из них не следит за динамовцем, то это негативно говорит о таких скаутских отделах.

Тем не менее это вовсе не означает, что трансфер произойдёт сейчас. Очевидно, что Захарян пока не готов играть в топ-клубах. Даже в «Лейпциге» полузащитник плотно усядется на лавку и будет получать крохи игрового времени, а скорее всего, уйдёт в аренду, возможно, в условный «Зальцбург» или вторую немецкую бундеслигу.

Конечно, можно спорить, где выше уровень футбола – в России или условной Австрии. Однако не надо забывать, что кроме спортивных аспектов есть ещё чисто человеческие. Захаряну 18 лет, и переезд в другую страну – это очень большой вызов. Многие таланты были загублены именно из-за невозможности адаптироваться к новым условиям.

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Помимо прочего, за Захаряном надо следить. Сейчас он стоит не очень дорого, сообщается про клаузулу в 10-12 миллионов евро. Однако пока хавбек на высоком уровне провёл только один сезон, и ему ещё надо доказать свою состоятельность. В Европе умеют считать деньги, и никто не будет сразу выбрасывать десятку миллионов за кота в мешке.

Захарян осенью наверняка дебютирует за сборную России, и за этими матчами тоже будут пристально следить скауты из топ-клубов.

С высокой долей вероятности Захарян остаётся в «Динамо», продлит контракт, в котором будут прописаны более серьёзные отступные. Если же хавбек продолжит развиваться, то в Европу он всё равно уедет, но более зрелым игроком.

Андрей Центров