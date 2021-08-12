Макаров – об адаптации в «Динамо»: «Есть все условия для футбольного роста»

Неделю назад московское «Динамо» объявило о новом летнем подписании клуба – в расположение команды присоединился Денис Макаров, защищавший до этого цвета казанского «Рубина».

Футболист подписал с москвичами 5-летний контракт, а на выходных даже успел дебютировать за новый коллектив в рамках российской Премьер-лиги, выйдя на замену в победной игре с ЦСКА. В интервью «Спорт-Экспрессу» Макаров рассказал, как прошли первые его дни в «Динамо». «Мне всё нравится. Хороший клуб с хорошей базой, есть все условия для футбольного роста», - заявил 23-летний игрок. Также полузащитник отметил, что период адаптации проходит довольно-таки быстро.

Напомним, что Макаров по итогам прошлого сезона заслужил включение в окончательную заявку российской сборной на Евро-2020.