Степашин прокомментировал интерес «Челси» к Захаряну

Сергей Степашин, который является одним из членов совета директоров московского «Динамо», дал комментарий по поводу интереса лондонского «Челси» к 18-летнему полузащитнику Арсену Захаряну, пишет «Спорт-Экспресс».

Функционер посоветовал владельцу «синих» Роману Абрамовичу в первую очередь интересоваться собственной судьбой. На вопрос о том, у всех ли молодых футболистов «Динамо» отступные в контракте достигают 12 миллионам евро, Степашин ответил, что это касается только самых талантливых. А также добавил, что игроку нужно провести в российском чемпионате еще минимум три года.

Вчера сообщалось, что Арсен Захарян стал предметом интереса двух клубов - немецкого «РБ Лейпцига» и английского «Челси».