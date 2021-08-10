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Россия. Премьер-лига

Степашин прокомментировал интерес «Челси» к Захаряну

10 Августа 2021 • 21:21 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
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14.08 20:00
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Сергей Степашин, который является одним из членов совета директоров московского «Динамо», дал комментарий по поводу интереса лондонского «Челси» к 18-летнему полузащитнику Арсену Захаряну, пишет «Спорт-Экспресс».

Функционер посоветовал владельцу «синих» Роману Абрамовичу в первую очередь интересоваться собственной судьбой. На вопрос о том, у всех ли молодых футболистов «Динамо» отступные в контракте достигают 12 миллионам евро, Степашин ответил, что это касается только самых талантливых. А также добавил, что игроку нужно провести в российском чемпионате еще минимум три года.

Вчера сообщалось, что Арсен Захарян стал предметом интереса двух клубов - немецкого «РБ Лейпцига» и английского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Роман Абрамович Сергей Степашин Арсен Захарян
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