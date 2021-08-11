​Красная карточка Шелии отменена

Голкипер Гиорги Шелия сможет помочь «Ахмату» в ближайшем матче чемпионата России против «Динамо». Согласно данным «Спорт-Экспресса», красная карточка Шелии в игре против «Рубина» была отменена.

Напомним, что арбитр Павел Кукуян удалил Гиорги Шелию с поля за лишение явной возможности забить гол. Такое решение рефери вынес после того, как к нему обратился ВАР. Изначально Кукуян показал вратарю грозненской команды карточку жёлтого цвета.

Добавим, что «Ахмат» после матча против «Рубина» (1:2) выразил недовольство судейством и попросил не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на матчи команды.