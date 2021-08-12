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Россия. Премьер-лига

Шунин: «С каждым сезоном «Динамо» на шаг ближе к чемпионству»

12 Августа 2021 • 12:33 Комментировать (4)
Ахмат
...
Динамо Москва
3.20 3.40 2.25
14.08 20:00
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Страж ворот столичного «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о шансах «бело-голубых» в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«С каждым сезоном «Динамо» на шаг ближе к чемпионству. Если в ближайшие годы выиграем трофей, я буду самым счастливым человеком на планете», - поведал голкипер в беседе с корреспондентом Sport24.

В прошлом сезоне чемпионата России московская команда финишировала на седьмом месте, набрав 50 очков.

В новом розыгрыше Премьер-лиги подопечные Сандро Шварца стартовали с трех побед подряд. Следующий матч «Динамо» проведет на выезде против грозненского «Ахмата». Встреча пройдет 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
12 Августа 2021 в 13:14
их реально надо проверять на психотропные , когда это Динамо ,,претендовала ,, ??? победы над Уфой вскружили голову??
Spirit
12 Августа 2021 в 13:02
А на коком месте в прошлом сезоне динамо закончило? Сколько еще шагов до чемпионства?)))
K.karitch
12 Августа 2021 в 12:48
Давно пора. Полноценным чемпионом Динамо было в 1963 году ещё при Яшине. Да ещё куцым весенним в 1976 году при Бубнове. Так что пора! Лишь бы пустым трёпом не было...
Spirit
12 Августа 2021 в 13:03
кто - то должен оставаться вечно молодым и подающим надежды)))
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