Шунин: «С каждым сезоном «Динамо» на шаг ближе к чемпионству»

Страж ворот столичного «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о шансах «бело-голубых» в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«С каждым сезоном «Динамо» на шаг ближе к чемпионству. Если в ближайшие годы выиграем трофей, я буду самым счастливым человеком на планете», - поведал голкипер в беседе с корреспондентом Sport24.

В прошлом сезоне чемпионата России московская команда финишировала на седьмом месте, набрав 50 очков.

В новом розыгрыше Премьер-лиги подопечные Сандро Шварца стартовали с трех побед подряд. Следующий матч «Динамо» проведет на выезде против грозненского «Ахмата». Встреча пройдет 14 августа.