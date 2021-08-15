Шварц рассказал о «плане С» на игру с «Ахматом»

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц после матча своей команды против «Ахмата» подчеркнул важность имения в своем арсенале множества планов под разные развития событий в поединках.

По ходу матча, Шварц провел перестановки в формации, переведя защитника по амплуа Фабиана Бальбуэну в атакующую линию.

«Перевод Бальбуэны на позицию центрального нападающего могу назвать планом C», - цитирует специалиста пресс-служба «Динамо».

Москвичи уступили оппонентам из Грозного (1:2), впервые в сезоне допустив утрату зачетных баллов. До этого подопечные Шварца не оступались.