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Россия. Премьер-лига

Шварц рассказал о «плане С» на игру с «Ахматом»

15 Августа 2021 • 00:30 Комментировать
Ахмат
2:1
Динамо Москва
окончен
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Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц после матча своей команды против «Ахмата» подчеркнул важность имения в своем арсенале множества планов под разные развития событий в поединках.

По ходу матча, Шварц провел перестановки в формации, переведя защитника по амплуа Фабиана Бальбуэну в атакующую линию.

«Перевод Бальбуэны на позицию центрального нападающего могу назвать планом C», - цитирует специалиста пресс-служба «Динамо».

Москвичи уступили оппонентам из Грозного (1:2), впервые в сезоне допустив утрату зачетных баллов. До этого подопечные Шварца не оступались.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва РПЛ Сандро Шварц Ахмат
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