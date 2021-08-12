Шварц: «В РПЛ даётся слишком много жёлтых карточек»

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц, дал установки своим подопечным перед матчем четвертого тура российского чемпионата против «Ахмата».

По словам Шварца, футболистам следует не терять концентрацию и принимать решения хладнокровно, несмотря на судейство.

«Мы получили 9 желтых карточек за 3 матча. В РПЛ, к сожалению, дается слишком много желтых карточек», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Сандро Шварц также подчеркнул, что в европейских чемпионатах игроки получают меньшее количество предупреждений.

«Динамо» сыграет с «Ахматом» на выезде 14 августа. Начало встречи запланировано на 20:00 по времени Москвы.