Шварц: «Не хватало хладнокровия, последнего точного паса, где-то сыграть поспокойнее»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как объяснить нереализацию? У «Динамо» снова 18 ударов, вы самая бьющая команда. Это нервы, менталитет или недостаток мастерства?

- Да, нам не хватало немного, может быть, в какой-то степени хладнокровия, последнего точного паса, где-то сыграть поспокойнее. Соответственно это то, что нас сегодня подвело. Но я считаю, что направленность на ворота, мы должны были идти с большей силой.