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Россия. Премьер-лига

Уткин явил новый супергол, а Карапузов насолил своим: Победная поступь «Динамо» остановлена в Грозном

14 Августа 2021 • 21:53 Комментировать (1)
Ахмат
2:1
Динамо Москва
окончен
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Московское «Динамо», один из лидеров чемпионата России, отправилось за очередной победой в Грозный.

Протокол игры  
Ахмат 2:1 Динамо Москва
(1:0) Уткин Даниил 35'    
(2:0) Шунин Антон 38'    
    48' Шиманьски Себастиан (2:1)
Шелия Гиорги   85' Семёнов Андрей Пуцко Александр Нижич Зоран   45' Быстров Марат   29' (Карапузов Владислав (   29'   42') Уткин Даниил   73' (Альсултанов Ислам (   73'   74') Тимофеев Артём Харин Евгений Богосавац Мирослав Конате Мохамед II   64' (Уциев Ризван (   64') Бериша Бернард   73' (Коновалов Игорь (   73')
Запасные: Адуев Амир Кадыров Абубакар Архипов Артём Кадыров Халид Мелихов Александр Янку Габриэль
Шунин Антон Паршивлюк Сергей   46' (Варела Гильермо (   46'   61') Бальбуэна Фабиан Ордец Иван   90' Лашальт Диего   34' Моро Никола   46' (Скопинцев Дмитрий (   46'   73') Макаров Денис   45'   63' (Нжи Клинтон Муа (   63') Шиманьски Себастиан   69' (Игбун Сильвестр (   69') Фомин Даниил Захарян Арсен Тюкавин Константин   63' (Грулёв Вячеслав (   63')
Запасные: Сазонов Саба Плиев Заурбек Галкин Владислав Лещук Игорь Евгеньев Роман Гладышев Ярослав Кутицкий Александр
14 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

В новом сезоне динамовцы стартовали резво, с трёх побед подряд. Кто-то уже спешит называть команду Шварца претендентом на чемпионство, а кто-то предлагает подождать, учитывая склонность молодых игроков к нестабильности. Перед отчётным матчем «Динамо» также могло похвастать тем, что обыгрывало «Ахмат» в очных встречах три раза подряд и не уступало грозненцам на протяжении семи игр – с лета 2017 года. Команда Андрея Талалаева могла быть по-особому настроена ещё из-за досадного поражения в прошлом туре от «Рубина» не без спорных судейских решений.

Нельзя пройти всю дистанцию на одном дыхании, если ты не «Спартак» и если это не Кубок Париматч Премьер. У «Динамо» возникли серьёзные проблемы во втором тайме против «Уфы», когда «бело-голубые» пропустили два мяча, и до перерыва против «Ахмата» Шунин тоже дважды вынимал мяч из сетки собственных ворот. Москвичи испытывали проблемы с организацией атак. Им не хватало впереди пресловутого огонька, хоть и вышел со стартового свистка Макаров.

А грозненцы с интервалом в три минуты обратили в свою пользу пару козырей. Произошло это вскоре после прохождения рубежа получаса игры. Лаксальт наступил на ногу Карапузову, и Уткин с штрафного блестяще положил мяч в правую девятку. Кстати, Даниил забил напрямую со стандарта во втором матче подряд. Немного погодя Бериша успешно подриблировал в любимой левой зоне и выкатил пас Карапузову, который выстрелил в ближний угол, и мяч оказался в сетке после рикошетов от штанги и от Шунина. Примечательно, что Карапузов арендован «Ахматом» как раз у «Динамо».

В начале второго тайма случился обмен моментами. Мохамед Конате не использовал выход один на один, пробив в Шунина. Держа это в уме, Талалаев после матча наверняка посетует на нехватку исполнительского мастерства. Тем более что в ответ «бело-голубые» результативно наказали соперника за расточительность. Скопинцев отдал с фланга низовую передачу на Шиманьского, тот пробил через паузу, и снаряд нашёл себя в дальнем углу. 2:1.

В оставшееся время хозяева сосредоточились на обороне. Сначала динамовцам не удавалось создавать шансы в атаке, но ближе к концовке давление от гостей усилилось, и грозненцам пришлось пережить несколько непростых минут. Пару опасных ударов исполнил Бальбуэна на стыке основного и добавленного времени, но в первом случае мяч попал в штангу, а во втором в Игбуна. В итоге «Динамо» не дожало «Ахмат» и впервые потеряло очки в новом чемпионате. Соответственно, проиграли «бело-голубые» в текущем сезоне тоже впервые. Конкретно «Ахмату» «Динамо» уступило впервые за восемь матчей, или за четыре года.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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Урзюм
14 Августа 2021 в 22:12
УРА, УРА, ПРОСРАЛИ МУСОРА!!!!!!!!
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окончен Нижний Новгород 1:2 Уфа
окончен Спартак Москва 1:0 Урал 1.42 4.5 8
окончен Ростов 1:3 ЦСКА Москва 3.9 3.4 2.1
окончен Ахмат 2:1 Динамо Москва 3.05 3.25 2.4
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