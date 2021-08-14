Уткин явил новый супергол, а Карапузов насолил своим: Победная поступь «Динамо» остановлена в Грозном

Московское «Динамо», один из лидеров чемпионата России, отправилось за очередной победой в Грозный.

В новом сезоне динамовцы стартовали резво, с трёх побед подряд. Кто-то уже спешит называть команду Шварца претендентом на чемпионство, а кто-то предлагает подождать, учитывая склонность молодых игроков к нестабильности. Перед отчётным матчем «Динамо» также могло похвастать тем, что обыгрывало «Ахмат» в очных встречах три раза подряд и не уступало грозненцам на протяжении семи игр – с лета 2017 года. Команда Андрея Талалаева могла быть по-особому настроена ещё из-за досадного поражения в прошлом туре от «Рубина» не без спорных судейских решений.

Нельзя пройти всю дистанцию на одном дыхании, если ты не «Спартак» и если это не Кубок Париматч Премьер. У «Динамо» возникли серьёзные проблемы во втором тайме против «Уфы», когда «бело-голубые» пропустили два мяча, и до перерыва против «Ахмата» Шунин тоже дважды вынимал мяч из сетки собственных ворот. Москвичи испытывали проблемы с организацией атак. Им не хватало впереди пресловутого огонька, хоть и вышел со стартового свистка Макаров.

А грозненцы с интервалом в три минуты обратили в свою пользу пару козырей. Произошло это вскоре после прохождения рубежа получаса игры. Лаксальт наступил на ногу Карапузову, и Уткин с штрафного блестяще положил мяч в правую девятку. Кстати, Даниил забил напрямую со стандарта во втором матче подряд. Немного погодя Бериша успешно подриблировал в любимой левой зоне и выкатил пас Карапузову, который выстрелил в ближний угол, и мяч оказался в сетке после рикошетов от штанги и от Шунина. Примечательно, что Карапузов арендован «Ахматом» как раз у «Динамо».

В начале второго тайма случился обмен моментами. Мохамед Конате не использовал выход один на один, пробив в Шунина. Держа это в уме, Талалаев после матча наверняка посетует на нехватку исполнительского мастерства. Тем более что в ответ «бело-голубые» результативно наказали соперника за расточительность. Скопинцев отдал с фланга низовую передачу на Шиманьского, тот пробил через паузу, и снаряд нашёл себя в дальнем углу. 2:1.

В оставшееся время хозяева сосредоточились на обороне. Сначала динамовцам не удавалось создавать шансы в атаке, но ближе к концовке давление от гостей усилилось, и грозненцам пришлось пережить несколько непростых минут. Пару опасных ударов исполнил Бальбуэна на стыке основного и добавленного времени, но в первом случае мяч попал в штангу, а во втором в Игбуна. В итоге «Динамо» не дожало «Ахмат» и впервые потеряло очки в новом чемпионате. Соответственно, проиграли «бело-голубые» в текущем сезоне тоже впервые. Конкретно «Ахмату» «Динамо» уступило впервые за восемь матчей, или за четыре года.

Кирилл Иванцов