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Россия. Премьер-лига

Гендиректор «Ахмата» - о переносе 6-го тура РПЛ: «Все клубные амбиции уходят на второй план ради интересов сборной»

11 Августа 2021 • 19:14 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
3.20 3.40 2.25
14.08 20:00
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался по поводу переноса шестого тура РПЛ. Напомним, что изначально планировалось провести игры 28-29 августа, однако, по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина, матчи состоятся 25-28 августа.

Айдамиров заявил, что «Ахмат» голосовал за перенос тура. Он отметил, что интересы сборной России должны быть выше клубных амбиций, так как национальная команда «у нас одна», пишет Sport24.

Напомним, что после трёх стартовых туров РПЛ «Ахмат» находится на девятом месте с тремя очками. В следующем туре команда дома примет московское «Динамо», которое является одним из лидеров чемпионата.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ахмед Айдамиров Ахмат
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