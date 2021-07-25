Депутат Лебедев остался недоволен игрой «Локомотива» в матче с «Арсеналом»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев остался недоволен игрой «Локомотива» в матче с тульским «Арсеналом» (3:1).

«Не остается впечатлений, что «Локомотив» сможет набрать достаточное количество очков для того, чтобы к середине первого круга находиться на лидирующей позиции», - приводит слова Лебедева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что во вчерашнем матче «Локомотив» до 80-й минуты уступал в счёте, но смог переломить ход встречи. Дубль на свой счёт записал Рифат Жемалетдинов, оказавшийся расторопнее всех в чужой штрафной после стандартов, а точку в матче поставил нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов.