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Депутат Лебедев остался недоволен игрой «Локомотива» в матче с «Арсеналом»

25 Июля 2021, 11:36,

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев остался недоволен игрой «Локомотива» в матче с тульским «Арсеналом» (3:1).

«Не остается впечатлений, что «Локомотив» сможет набрать достаточное количество очков для того, чтобы к середине первого круга находиться на лидирующей позиции», - приводит слова Лебедева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что во вчерашнем матче «Локомотив» до 80-й минуты уступал в счёте, но смог переломить ход встречи. Дубль на свой счёт записал Рифат Жемалетдинов, оказавшийся расторопнее всех в чужой штрафной после стандартов, а точку в матче поставил нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Игорь Лебедев
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