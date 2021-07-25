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Крыховяк – о победе над «Арсеналом»: «Показали хороший футбол»

25 Июля 2021, 12:41,

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в первом туре российской Премьер-лиги.

«Очень плохо сыграли с «Зенитом» в матче за Суперкубок, но в этот раз показали хороший футбол. «Арсенал» забил в первом тайме, но мы ответили во второй половине игры», - цитирует полузащитника сборной Польши «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «железнодорожники» смогли переломить ход игры лишь под занавес встречи, забив все три своих гола в заключительные десять минут встречи.

Контракт 31-летнего Крыховяка с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Гжегож Крыховяк
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