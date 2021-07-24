Приход Рангника выглядит не изменением «Локомотива», а лишь подготовкой к чему-то

В пятницу «Локомотив» официально объявил, что Ральф Рангник приступает к работе в клубе, хотя об этом сотрудничестве уже было известно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что же происходит в стане «железнодорожников».

О том, что Ральф Рангник будет работать в «Локомотиве» сообщалось давно. О желании «железнодорожников» пригласить статусного немца стало известно ещё весной, когда специалист посетил матч «красно-зелёных» против «Спартака». То есть работа по привлечению Рангника шла, он согласился. Тем удивительнее, что официально «Локомотив» сообщил о том, что немец приступает к работе, лишь сейчас – в день старта Премьер-лиги.

Рангник более известен как идеолог проекта «Ред Булл» и в меньшей степени как тренер. Именно он выстроил всю систему, которая позволяет «Лейпцигу» вести борьбу за победу в бундеслиге, а «Зальцбургу» воспитывать и продавать футболистов уровня Холанна, Мане и остальных. Во многом за счёт этого вокруг Рангника существует ореол волшебства. Кажется, что он придёт – и всё наладит.

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Наверное, поклонники «Локомотива» ждали, что Рангник сейчас плотно займётся командой и сделает её сильнее. Однако чемпионат стартует, и среди новичков «железнодорожников» можно увидеть только Максима Ненахова. Явно не этого ждали от Рангника. Очевидно, что немец не занимался (по крайней мере, пока) селекцией. Учитывая, что сейчас уже конец июля, вряд ли можно надеяться, что он успеет что-то в этом направлении сделать.

Согласно сайту «Локомотива», от Рангника ожидается следующее:

– достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;

– достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе сокращение финансовой зависимости от главного спонсора;

– внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивными активами клуба;

– обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба путём внедрения критически важных компетенций в системах клуба;

– популяризация российского футбола в мире и содействие его развитию.

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Честно говоря, это какой-то набор слов – «за всё хорошее против всего плохого». Особенно радостно, что «Локомотив» берёт на работу человека, платит ему зарплату, чтобы тот работал на благо всего российского футбола, развивал и популяризировал его.

Кстати, про селекцию тоже говорится, но отдельно и расплывчато – «к команде Рангника присоединится ещё ряд специалистов», которые и должны заняться привлечением футболистов. Учитывая, что до конца трансферного периода осталось чуть больше месяца, выглядит не слишком своевременно.

Вместе с Рангником в «Локомотив» пришли Томас Цорн, хорошо известный всем в российском футболе, а также Евгений Меркель. Интересно, что он с 2014-го по 2021-й год занимал пост президента футбольного клуба «Витесса», а теперь стал «руководителем по трансформации». Очень интересное название должности, но абсолютно неинформативное с точки зрения задач.

Такие странные должности и размытые обязанности новых людей в «Локомотиве» намекают, что никто не хочет говорить, что они на самом деле будут делать. Известно лишь, что это выходит довольно дорого. По некоторым данным, Рангник с помощниками получит зарплату в размере 5,5 миллиона евро, а компания Меркеля, которая должна провести исследование по оптимизации бизнес-процессов, 100 миллионов рублей. При этом вокруг «Локомотива» много слухов – от перехода под контроль Романа Абрамовича до превращения в «Ред Булл Москва» (не зря же сообщалось о возможном переезде в «Лужники»).

В целом, похоже, что в «Локомотиве» идёт какой-то глобальный аудит. В этом смысле логично, что приглашают людей заниматься проверками, а вот игроков новых не зовут, чтобы не тратить на это средства. Вопрос в том, кто заказчик аудита. Если есть какой-то потенциальный инвестор или покупатель – эта история звучит интересно. Если же «РЖД» просто хочет продать актив кому-то, то это сомнительно, потому что найти кого-то, особенно в текущей экономической ситуации, слишком сложно.

На самом деле во всей этой ситуации хочется, чтобы текущий период был переходным для «Локомотива» на пути к какому-то новому состоянию. Главное, чтобы всё не завершилось большими тратами и пшиком на выходе.