Жемалетдинов: «В первом тайме тоже было много моментов, просто не повезло»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Арсенал» (3:1) Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Я знаю, что все болели, пропустили первый гол, такой не очень хороший, старались забить, получилось только в концовке матча. Наверное, сильно переживали наши болельщики. Самое главное - выиграли. Начало положено, будем работать дальше.

- Какая главная разница и отличие первого тайма от второго? Первый вы проиграли 0:1, а во втором - три забили.

- Я думаю, разница в том, что просто была реализация лучше. В первом тайме тоже было много моментов, просто не повезло, Крыховяк бил и в перекладину попал, были еще моменты, просто не повезло. Во втором тайме забили.

- Удаление пошло на пользу «Локомотиву», или как оказывали давление, в том же темпе и продолжили?

- В любом случае удаление для нас хорошо, это все так скажут, поэтому да.

- Ну и первый трофей в сезоне. Может быть, кому-то посвятите?

- Родителям, конечно.