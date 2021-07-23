«Локомотиву» исполнилось 99 лет

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23 Июля 2021, 10:53,
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Сегодня, 23 июля, московский «Локомотив» празднует день рождения. «Железнодорожникам» исполнилось 99 лет.
Как сообщается в клубном твиттер-аккаунте, ровно 99 лет назад столичный коллектив провел дебютный поединок, одержав крупную победу над Измайловским клубом спорта со счетом 7:0. На тот момент «Локомотив» носил название «Казанка».
«Железнодорожники» трижды становились чемпионами России и девять раз выигрывали кубок страны. Также в активе столичного коллектива три победы в Суперкубке России.
В первом матче сезона-2021/2022 Премьер-лиги «Локомотив» на своем поле примет тульский «Арсенал». Поединок состоится в субботу, 24 июля, начало - 20:00 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва
Казанка - ИКС 7-0