Сенников: «После удаления всё мгновенно перевернулось, и «Локомотив» сразу наказал «Арсенал»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «железнодорожников» над тульским «Арсеналом» в первом туре Тинькофф Российской Премьер-лиги.

«До начала матча у меня были ожидания, что «Локомотив» спокойно выиграет. У них более слаженный коллектив, а у «Арсенала» много новичков, и можно сказать, что некоторые футболисты первый раз играют официальный матч. Но как показал матч, туляки очень хорошо готовы к старту, прежде всего физически и эмоционально. У них было хорошее начало, забитый гол внёс свои коррективы в матч, игра приняла неожиданный поворот. «Локомотиву» в первом тайме не хватало скорости, как-то пассивно они действовали. Не хватало ребятам и злости в глазах. Хоть у «Локо» и были моменты в первом тайме, которые они не реализовали, но первый и второй тайм - большая разница.

На второй тайм «Локомотив» вышел заряженный, они сразу показали, что играют дома. Весь второй тайм они атаковали, имели кучу моментов и в итоге переломили матч в свою пользу. По игре, по статистике вопросов нет - «Локомотив» выиграл явно. Но ключевым оказалось удаление, которое повлияло на игру «Арсенала». После удаления все мгновенно перевернулось, и «Локомотив» сразу наказал и выиграл этот матч», - сказал Сенников.