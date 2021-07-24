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Судьбоносное удаление Сокола: «Локомотив» за девять минут сломил тульский «Арсенал»

24 Июля 2021, 21:55,

В матче первого тура чемпионата России сошлись «Локомотив» и тульский «Арсенал».

Протокол игры  
Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула
    22' Ткачёв Сергей (0:1)
(1:1) Жемалетдинов Рифат 80'    
(2:1) Жемалетдинов Рифат 86'    
(3:1) Смолов Фёдор 89'    
Гилерме Маринато Рыбчинский Дмитрий Магкеев Станислав Мурило Серкейра Рыбус Мацей   69' (Живоглядов Дмитрий (   69') Баринов Дмитрий Куликов Даниил   46' (Лисакович Виталий (   46') Крыховяк Гжегож Жемалетдинов Рифат Смолов Фёдор   90' (Бабкин Сергей (   90') Камано Франсуа   45'   61' (Миранчук Антон (   61')
Запасные: Ненахов Максим Кастро Пабло Чёрный Артур Сильянов Александр Савин Андрей Петров Максим Вячеславович Худяков Даниил Касимов Тимур
Шамов Егор Смольников Игорь Новосельцев Иван Хлусевич Даниил Сокол Артём   36'   79' Степанов Данил Чаушич Горан Ткачёв Сергей   67' (Пантелеев Владислав (   67') Давиташвили Зурико   76' (Луценко Евгений (   76') Костадинов Георги   84' (Довбня Александр Евгеньевич (   84') Марков Евгений   57'   76' (Кангва Эванс (   76')
Запасные: Бурлак Тарас Банда Ламек Кангва Кингс Панченко Кирилл Аджоев Гурам Левашов Михаил Тудорие Александру
24 июля. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Идеальный матч для реабилитации перед собственными болельщиками. «Локомотив» не просто бездарно начал сезон, получив разгром от «Зенита» в матче за Суперкубок России, но и удивил безвольностью, медленной игрой, обилием ошибок. После такого матча сыграть дома с тульским «Арсеналом» - самое то. «Канониры» пока только находятся на стадии сборки, в короткое межсезонье в Тулу прибыли Смольников, Гулиев, Новосельцев, Марков, Степанов, Давиташвили, Радакович.

Перспективная команда вырисовывается у Дмитрия Парфёнова, но пока он её только собирает, что доказывают три поражения в четырёх товарищеских матчах. «Локомотив», конечно же, домашнюю игру против «Арсенала» рассматривал сквозь призму удачного старта. Суперкубок России исторически считается чуть ли не товарищеской игрой, а вот в РПЛ стартовать нужно с победы. На «канониров» атакующую зону Марко Николич оставил без изменений: Крыховяк, Камано. Жемалетдинов, Смолов.

В первой же осмысленной атаке «Локомотив» отличился. Правда, Гжегож Крыховяк уже после свистка об офсайде замкнул передачу Жемалетдинова. Гол засчитан не был, VAR проверил вердикт бокового и его подтвердил. «Железнодорожники» не сумели быстро изменить счёт. Тогда решили постараться туляки. Зурико от угла поля навесил на ближнюю штангу, Новосельцев пробил в дальний угол, но защитник «Локомотива» вынес мяч из вратарской площади.

Оказалось, что «Арсенал» только примеривался. В середине первого тайма Зурико дотащил мяч до чужой штрафной площади, покатил налево на Степанова, а тот прострелил в центр. Набежавший Сергей Ткачёв в своём двухсотом матче отметился голом, пробив чётко в угол – 0:1. «Локомотив» мгновенно должен был сравнивать счёт. Подачу с правого края продлил Камано, а замыкать дальнюю штангу вылетел Крыховяк. С линии вратарской поляк лупанул в перекладину и отправился понимать, какой момент упустил.

Был у «Локо» ещё шанс после подачи от угла поля, но Мурило пробил выше ворот. И всё, более подопечные Николича ничем не напрягали тульских футболистов. Тренер «Локо» во втором тайме даже поменял схему, выпустив форварда Лисаковича вместо полузащитника Куликова, но перемены явились не сразу. Как раз Виталий открыл счёт опасным моментам второго тайма, замкнув диагональ Смолова на дальней штанге. Егор Шамов спас «Арсенал» от пропущенного мяча.

Следующая подача Смолова было столь же опасной. Фёдор со стандарта нашёл Баринова, Дмитрий пробил в угол, но попал в штангу. После серии нереализованных моментов «Локо» эмоционально выдохся, и новый виток эмоций москвичам подарил только защитник «Арсенала» Артём Сокол, за 10 минут до конца матча схвативший вторую жёлтую карточку. И буквально тут же Жемалетдинов счёт сравнял. Крыховяк до конца отборолся на угловом ударе, скинул мяч в центр на Рифата, которого защитники уже потеряли. Жемалетдинов спокойно пальнул под перекладину – 1:1.

А ещё через 6 минут Рифат стал героем матча. Подачу от угла поля Жемалетдинов замкнул в касание, оформив дубль. Тут же Смолов добил растерянный «Арсенал». На углу штрафной накрутил Довбню, а потом технично переиграл и Шамова – 3:1. Красивая волевая победа «Локомотива», за которую москвичи должны сказать спасибо Артёму Соколу.

0
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Локомотив Москва, Арсенал Тула
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Комментарии (9)
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1
Vladik1993-25
24 Июля 2021, 22:24
С победой и Днём Рождения Локо!!!p.s ингерман поставь себе в жопу свечку,а то горит!!!))
1
Educated Fool
24 Июля 2021, 22:21

С почином! конявые хрюшки уже начали ныть, и это радует

2
блок
24 Июля 2021, 22:09
Судьи сново начали жёлтые раскидывать соперникам Локомотива и Зенита ! Надо коттеджи им строить рядом с коттеджем Пьехи. Как же я скучаю по ЧЕ и ЧМ там нет этих конченных русских продажных судей с жёлтыми карточками и удалениями. Локомотив дерьмо, но только из-за судейства!!
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1
ингерман
24 Июля 2021, 22:02

ай да эти мрази что в прошлых чемпах шо в этом токма за счет левых пеналей и удалений вылезают..

0
CELTIC FROST
24 Июля 2021, 22:24

старче, это что за слова поганые такие?) приглядись внимательнее к своим кумирам ( что здешним, что из апл и ла лиги) - и увидишь как раз их)

2
Дарт Уилфред
24 Июля 2021, 22:00

Всех с победой и началом сезона. Было трудно вскрыть их автобус, но в итоге справились.

0
nevr75
24 Июля 2021, 21:59

С Победой!!! Но первый тайм ужас..... против автобусов в этом сезоне намучаемся, если не будет усиления. Но и в защите Мурило с Магкеевым, это страшно.....

1
Дарт Уилфред
24 Июля 2021, 22:00

да и Гжегож в опорке портачит

0
nevr75
24 Июля 2021, 22:03

Привет. Да, мяч передерживает и обрезов многовато....

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