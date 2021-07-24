Судьбоносное удаление Сокола: «Локомотив» за девять минут сломил тульский «Арсенал»

В матче первого тура чемпионата России сошлись «Локомотив» и тульский «Арсенал».

Идеальный матч для реабилитации перед собственными болельщиками. «Локомотив» не просто бездарно начал сезон, получив разгром от «Зенита» в матче за Суперкубок России, но и удивил безвольностью, медленной игрой, обилием ошибок. После такого матча сыграть дома с тульским «Арсеналом» - самое то. «Канониры» пока только находятся на стадии сборки, в короткое межсезонье в Тулу прибыли Смольников, Гулиев, Новосельцев, Марков, Степанов, Давиташвили, Радакович.

Перспективная команда вырисовывается у Дмитрия Парфёнова, но пока он её только собирает, что доказывают три поражения в четырёх товарищеских матчах. «Локомотив», конечно же, домашнюю игру против «Арсенала» рассматривал сквозь призму удачного старта. Суперкубок России исторически считается чуть ли не товарищеской игрой, а вот в РПЛ стартовать нужно с победы. На «канониров» атакующую зону Марко Николич оставил без изменений: Крыховяк, Камано. Жемалетдинов, Смолов.

В первой же осмысленной атаке «Локомотив» отличился. Правда, Гжегож Крыховяк уже после свистка об офсайде замкнул передачу Жемалетдинова. Гол засчитан не был, VAR проверил вердикт бокового и его подтвердил. «Железнодорожники» не сумели быстро изменить счёт. Тогда решили постараться туляки. Зурико от угла поля навесил на ближнюю штангу, Новосельцев пробил в дальний угол, но защитник «Локомотива» вынес мяч из вратарской площади.

Оказалось, что «Арсенал» только примеривался. В середине первого тайма Зурико дотащил мяч до чужой штрафной площади, покатил налево на Степанова, а тот прострелил в центр. Набежавший Сергей Ткачёв в своём двухсотом матче отметился голом, пробив чётко в угол – 0:1. «Локомотив» мгновенно должен был сравнивать счёт. Подачу с правого края продлил Камано, а замыкать дальнюю штангу вылетел Крыховяк. С линии вратарской поляк лупанул в перекладину и отправился понимать, какой момент упустил.

Был у «Локо» ещё шанс после подачи от угла поля, но Мурило пробил выше ворот. И всё, более подопечные Николича ничем не напрягали тульских футболистов. Тренер «Локо» во втором тайме даже поменял схему, выпустив форварда Лисаковича вместо полузащитника Куликова, но перемены явились не сразу. Как раз Виталий открыл счёт опасным моментам второго тайма, замкнув диагональ Смолова на дальней штанге. Егор Шамов спас «Арсенал» от пропущенного мяча.

Следующая подача Смолова было столь же опасной. Фёдор со стандарта нашёл Баринова, Дмитрий пробил в угол, но попал в штангу. После серии нереализованных моментов «Локо» эмоционально выдохся, и новый виток эмоций москвичам подарил только защитник «Арсенала» Артём Сокол, за 10 минут до конца матча схвативший вторую жёлтую карточку. И буквально тут же Жемалетдинов счёт сравнял. Крыховяк до конца отборолся на угловом ударе, скинул мяч в центр на Рифата, которого защитники уже потеряли. Жемалетдинов спокойно пальнул под перекладину – 1:1.

А ещё через 6 минут Рифат стал героем матча. Подачу от угла поля Жемалетдинов замкнул в касание, оформив дубль. Тут же Смолов добил растерянный «Арсенал». На углу штрафной накрутил Довбню, а потом технично переиграл и Шамова – 3:1. Красивая волевая победа «Локомотива», за которую москвичи должны сказать спасибо Артёму Соколу.