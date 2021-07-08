Известный в прошлом футболист, бывший игрок «Динамо» Москва Кевин Кураньи поделился мнением о новом назначении «Локомотива». Днём ранее Ральф Рангник стал руководителем по спорту и развитию московского клуба.

По словам Кураньи, назначение Рангника – лучшее, что мог сделать «Локомотив». Игрок добавил, что Рангник был классным тренером, так что «Локомотиву» очень повезло с назначением специалиста. При этом, Кураньи отметил, что тот факт, что сам Кевин играл у тренера в «Штуттгарте» и «Шальке», не имеет значения для мнения игрока о Рангнике. Об этом Кураньи рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Соглашение «Локомотива» с Рангником было заключено на три года. Специалист будет ответственен за стратегическое планирование и развитие клуба.