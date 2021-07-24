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Парфёнов назвал безобразием игру «Арсенала» в концовке стартового матча

24 Июля 2021, 23:22,

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- В чем главная причина поражения, если такая есть?

- По горячим следам не хочется, но моменты индивидуальных ошибок. Это красная карточка в центре поля ненужная вторая желтая. Не знаю, там надо смотреть до этого фол на Смольникове был. Точно такой же эпизод, сразу срывается атака. Тем не менее, нельзя терять голову и получать эту ненужную карточку, дальше даже вдесятером нужно спокойно доводить игру, потому что понятно, что был контроль. Плотно компактно играли, при стандарте просто потеря концентрации, эти вопросы будем разбирать, потому что это просто безобразие.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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