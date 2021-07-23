«Арсенал» объявил о переходе Смольникова

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23 Июля 2021, 12:28,
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Опытный российский защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в Туле. 32-летнего футболиста подписал местный «Арсенал», об этом отрапортовала клубная пресс-служба.
В составе «оружейников» Смольников будет выступать под шестым номером.
В сезоне-2020/2021 защитник играл за «Краснодар». Футболист принял участие в 23 поединках, в которых получил пять желтых карточек и один раз был удален.
В прошлом сезоне РПЛ «Арсенал» занял 14 место. Новый розыгрыш чемпионата России тульский коллектив начнет гостевым поединком против столичного «Локомотива». Матч состоится в субботу, 24 июля, начало - 20:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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