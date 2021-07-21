Один из болельщиков «Локомотива» высказался по поводу допуска болельщиков на ближайшие матчи команды

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21 Июля 2021, 20:22,
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Иван Крылов, один из представителей крупнейшего объединения болельщиков «Локомотива», высказал свое мнение о ситуации с ограничениями на допуск фанатов на трибуны.
Иван Крылов рассказал корреспонденту «Спорт-Экспресса», что сейчас все болельщики ждут объявлений от клуба, но их пока не поступает. Также Иван Крылов отметил, что среди болельщиков надеются, что в скором времени всё наладится. По мнению Крылова, правильнее было бы пускать на матчи фанатов в количестве до половины от общей вместимости стадиона.
Ранее стало известно, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве, на стадионы допускается не более пятисот болельщиков.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Локомотив Москва, РФС, РПЛ
Как так?) Массовая вакцинация же идёт, в кафе и кино вон только по QR-коду пускают и вообще всячески ущемляют права людей конституционные? Или вакцина моча, или непривитых всё ещё больше, чем привитых, потому такие волны и возможны! А вообще, жаль, что жизнь не может вернуться в нормальное русло из-за людей, не умеющих думать головой. Из-за идиотов страдают и нормальные люди...