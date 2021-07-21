Один из болельщиков «Локомотива» высказался по поводу допуска болельщиков на ближайшие матчи команды

Иван Крылов, один из представителей крупнейшего объединения болельщиков «Локомотива», высказал свое мнение о ситуации с ограничениями на допуск фанатов на трибуны.

Иван Крылов рассказал корреспонденту «Спорт-Экспресса», что сейчас все болельщики ждут объявлений от клуба, но их пока не поступает. Также Иван Крылов отметил, что среди болельщиков надеются, что в скором времени всё наладится. По мнению Крылова, правильнее было бы пускать на матчи фанатов в количестве до половины от общей вместимости стадиона.

Ранее стало известно, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве, на стадионы допускается не более пятисот болельщиков.