«Локомотив» до сих пор не имеет информации по поводу допуска болельщиков на трибуны на матч против «Арсенала»

В официальном аккаунте московского «Локомотива» в «Инстаграме» пресс-службой клуба было размещено обьявление. В нем клуб сообщил болельщикам, что до сих пор не имеет информации о том, смогут ли болельщики прийти на стадион поддерживать свою команду в домашнем матче первого тура РПЛ против тульского «Арсенала». В «Локомотиве» уже несколько дней ждут сообщений от соответствующих органов, но их не поступает. Клуб выразил надежду на получение сведений в течение пятницы.

Матч «Локомотива» и «Арсенала» в рамках РПЛ пройдет в субботу в Москве. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.