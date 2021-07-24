Николич: «Это самая сладкая победа за всё время, что я тренер «Локомотива»»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Прекрасный старт, отличная победа. Были мысли по ходу второго тайма, что может и не получится забить сегодня?

- Не было. Был уверен в своей команде сегодня. Знал, что будет психологически сложно без болельщиков. Вообще первый тур, для нас психологически сложный момент, но я вообще доволен, как ребята показали себя на поле сегодня. Да, пропустили гол с первого удара, классическая игра, но потом были и штанга, и перекладина, и моменты. Забили три, и это нелегко, но показали очень и очень хороший характер, я от этого получаю удовольствие сегодня. Хочу поздравить команду. Хочу сказать, что это самая сладкая победа за все время, что я тренер «Локомотива». Это чуть меньше, чем полтора года. Хорошее начало сезона, три очка у нас. Задачу выполнили, сейчас восстановление, а завтра готовимся к дерби против ЦСКА.