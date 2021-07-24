Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Николич: «Это самая сладкая победа за всё время, что я тренер «Локомотива»»

24 Июля 2021, 23:26,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Прекрасный старт, отличная победа. Были мысли по ходу второго тайма, что может и не получится забить сегодня?

- Не было. Был уверен в своей команде сегодня. Знал, что будет психологически сложно без болельщиков. Вообще первый тур, для нас психологически сложный момент, но я вообще доволен, как ребята показали себя на  поле сегодня. Да, пропустили гол с первого удара, классическая игра, но потом были и штанга, и перекладина, и моменты. Забили три, и это нелегко, но показали очень и очень хороший характер, я от этого получаю удовольствие сегодня. Хочу поздравить команду. Хочу сказать, что это самая сладкая победа за все время, что я тренер «Локомотива». Это чуть меньше, чем полтора года. Хорошее начало сезона, три очка у нас. Задачу выполнили, сейчас восстановление, а завтра готовимся к дерби против ЦСКА.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола