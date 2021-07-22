Баринов: «Локомотив» не сможет бороться за чемпионство»

|
22 Июля 2021, 15:02,
|
|
По мнению народного артиста России Валерия Баринова, московский «Локомотив» в новом сезоне не будет готов зацепиться за золотые медали.
«Думаю, «Локомотив» не сможет побороться со «Спартаком» и «Зенитом» за чемпионство. Суперкубок показал, что у «железнодорожников» дырявая оборона», - сказал в интервью «Спорт-Экспрессу» актёр. По его мнению, «красно-зелёным» будет сильно не хватать Ведрана Чорлуки.
Валерий Баринов также похвалил «Спартак», отметив успешную игру подопечных Руя Витории на предсезонных сборах. По его мнению, «народная команда» способна составить реальную конкуренцию «Зениту» в битве за первое место в Тинькофф РПЛ.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Валерий Баринов