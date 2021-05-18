Карпин и Григалава дисквалифицированы на три матча

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и защитник «Арсенала» Гия Григалава дисквалифицированы на три матча следующего сезона РПЛ.

Григалава получил красную карточку от Сергея Карасёва за удар по ноге соперника, тогда как Карпин в матче против «Краснодара» кинул бутылку в сторону арбитра. В итоге «Ростов» проиграл со счётом 1:3, а тульский «Арсенал» уступил «Уфе» (1:2). Матч в столице Башкортостана был перенесён из-за жары, поэтому прошёл позже остальных игр 30 тура.

Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует в середине июля и завершится в мае 2022 года.