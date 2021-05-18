Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Карпин и Григалава дисквалифицированы на три матча

18 Мая 2021, 14:22,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и защитник «Арсенала» Гия Григалава дисквалифицированы на три матча следующего сезона РПЛ. 

Григалава получил красную карточку от Сергея Карасёва за удар по ноге соперника, тогда как Карпин в матче против «Краснодара» кинул бутылку в сторону арбитра. В итоге «Ростов» проиграл со счётом 1:3, а тульский «Арсенал» уступил «Уфе» (1:2). Матч в столице Башкортостана был перенесён из-за жары, поэтому прошёл позже остальных игр 30 тура. 

Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует в середине июля и завершится в мае 2022 года. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ростов, Арсенал Тула, Валерий Карпин, Гиа Григалава
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Чемпионат Франции. Обзор 37-го тура
Чемпионат Франции. Обзор 37-го тура
1 1
«8-16»: Вадим Лукомский, Дмитрий Хохлов. Выпуск от 17.05.2021
«8-16»: Вадим Лукомский, Дмитрий Хохлов. Выпуск от 17.05.2021
1 1
Чемпионат Германии. Обзор 33-го тура
Чемпионат Германии. Обзор 33-го тура
1 1
«Человек из футбола». Сергей Овчинников
«Человек из футбола». Сергей Овчинников
1 1
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 30-го тура
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 30-го тура
1 1
Чемпионат Португалии. Обзор 33-го тура
Чемпионат Португалии. Обзор 33-го тура
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей