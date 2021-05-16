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«Краснодар» выиграл южное дерби у «Ростова»

16 Мая 2021, 16:04,

В заключительном матче 30-го тура РПЛ играли «Ростов» с «Краснодаром». Там все решилось на стыке таймов. После подачи Реми Кабеллы Кристофер Олссон здорово сыграл головой. После подачи углового головой забил уже Юрий Газинский, но срезал мяч в свои ворота. Тем не менее, его партнеры тут же вышли вперед - Виктор Классон головой сбросил мяч на Вандерсона, который вырвал победу для «быков». Точку же на 90-й минуте поставил Кайо - 3:1.

Протокол игры  
Ростов 1:3 Краснодар
    45' Олссон Кристоффер (0:1)
(1:1) Газинский Юрий 50'    
    60' Вандерсон (1:2)
Рудаков Максим Козлов Алексей Осипенко Максим Хаджикадунич Деннис Терентьев Денис   66' (Полоз Дмитрий (   66') Хасимото Кэнто   35'   82' (Обухов Владимир (   82') Глебов Данил Мамаев Павел   31' (Жигович Армин (   31') Фольмер Кирилл   5'   46' (Алмквист Понтус (   46') Соу Али Байрамян Хорен   66' (Алеесами Хайтам (   66')
Запасные: Павловец Александр Тугарев Роман Махатадзе Георгий Саплинов Александр Норманн Матиас Песьяков Сергей Рукас Томас
Сафонов Матвей Стоцкий Дмитрий Мартынович Александр Сорокин Егор Чернов Евгений   13' Олссон Кристоффер Газинский Юрий   83' (Уткин Даниил (   83') Вандерсон   68' (Берг Маркус (   68') Кабелла Реми   83' (Кайо Силва (   83') Классон Виктор Ионов Алексей
Запасные: Камболов Руслан Смольников Игорь Марков Евгений Городов Евгений Бабурин Егор
16 мая. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Ростов
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Комментарии (4)
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0
kalibr
16 Мая 2021, 16:27

Теперь принято к любым матчам подставлять слово "дерби"? )))

0
ATAMAN
16 Мая 2021, 16:18

Краснодар с победой и хорошей игры в следующем сезоне!

0
ATAMAN
16 Мая 2021, 16:17

Норм он тренер.По крайней мере все команды игравшие с ростовом испытывали проблемы.

0
ингерман
16 Мая 2021, 16:09

да-а-а карпуха как и говорилось тренер уровня середины табла.. впрочем в ростов лучше него тренер и не пойдет.. так что пущай и дальше тренит.. )))

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