«Краснодар» выиграл южное дерби у «Ростова»

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16 Мая 2021, 16:04,
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В заключительном матче 30-го тура РПЛ играли «Ростов» с «Краснодаром». Там все решилось на стыке таймов. После подачи Реми Кабеллы Кристофер Олссон здорово сыграл головой. После подачи углового головой забил уже Юрий Газинский, но срезал мяч в свои ворота. Тем не менее, его партнеры тут же вышли вперед - Виктор Классон головой сбросил мяч на Вандерсона, который вырвал победу для «быков». Точку же на 90-й минуте поставил Кайо - 3:1.
Протокол игры
|45' Олссон Кристоффер (0:1)
|(1:1) Газинский Юрий 50'
|60' Вандерсон (1:2)
Рудаков Максим • Козлов Алексей • Осипенко Максим • Хаджикадунич Деннис • Терентьев Денис 66' ( Полоз Дмитрий ( 66') • Хасимото Кэнто 35' 82' ( Обухов Владимир ( 82') • Глебов Данил • Мамаев Павел 31' ( Жигович Армин ( 31') • Фольмер Кирилл 5' 46' ( Алмквист Понтус ( 46') • Соу Али • Байрамян Хорен 66' ( Алеесами Хайтам ( 66')
Запасные: Павловец Александр • Тугарев Роман • Махатадзе Георгий • Саплинов Александр • Норманн Матиас • Песьяков Сергей • Рукас Томас
Сафонов Матвей • Стоцкий Дмитрий • Мартынович Александр • Сорокин Егор • Чернов Евгений • 13'Олссон Кристоффер • Газинский Юрий 83' ( Уткин Даниил ( 83') • Вандерсон 68' ( Берг Маркус ( 68') • Кабелла Реми 83' ( Кайо Силва ( 83') • Классон Виктор • Ионов Алексей
Запасные: Камболов Руслан • Смольников Игорь • Марков Евгений • Городов Евгений • Бабурин Егор
16 мая. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Краснодар, Ростов
Теперь принято к любым матчам подставлять слово "дерби"? )))
Краснодар с победой и хорошей игры в следующем сезоне!
Норм он тренер.По крайней мере все команды игравшие с ростовом испытывали проблемы.
да-а-а карпуха как и говорилось тренер уровня середины табла.. впрочем в ростов лучше него тренер и не пойдет.. так что пущай и дальше тренит.. )))