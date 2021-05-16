«Краснодар» выиграл южное дерби у «Ростова»

В заключительном матче 30-го тура РПЛ играли «Ростов» с «Краснодаром». Там все решилось на стыке таймов. После подачи Реми Кабеллы Кристофер Олссон здорово сыграл головой. После подачи углового головой забил уже Юрий Газинский, но срезал мяч в свои ворота. Тем не менее, его партнеры тут же вышли вперед - Виктор Классон головой сбросил мяч на Вандерсона, который вырвал победу для «быков». Точку же на 90-й минуте поставил Кайо - 3:1.