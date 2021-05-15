«Краснодар» продлил контракт с Рамиресом

«Краснодар» объявил о продлении контракта с защитником с Кристианом Рамиресом.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с эквадорцем рассчитано до 30 июня 2025 года. Напомним, что Рамирес получил серьезную травму в феврале, порвав крестообразную связку колена.

26-летний защитник сыграл 24 матча за «Краснодар» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Рамирес перешёл в российский клуб в январе 2017 года из «Ференцвароша», сумма трансфера составила порядка полутора миллионов евро.

После 29 туров «Краснодар» занимает лишь одиннадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.