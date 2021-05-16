Ганчаренко: «Мы знаем, что это очень принципиальная игра»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Южное дерби. Вы уже играли против «Ростова», будучи тренером «Кубани». Какое-то особое значение этот статус матча играет сейчас для вас лично и «Краснодара»

- Да, мы знаем, что это очень принципиальная игра. По «Кубани» очень хорошо помню взаимоотношения. Может быть, жаль для нас и «Ростова», что игра турнирного значения практически не несет. Это немного не дает того градуса, который должен быть. По крайней мере, в любом случае болельщики придут. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы показать красивый футбол.

- Вы чуть больше месяца в команде. Удалось ли за это время привнести какие-то вещи? Перестроить команду под себя? Если нет, то сколько времени на это нужно?

- Это сложный вопрос. Тут комплекс причин, почему все это случилось с «Краснодаром», почему он находится на таком месте. Наверное, более детально стоит все проанализировать немного позже. Есть объективные, есть субъективные причины, по которым мы находимся на том месте, котором сейчас есть.