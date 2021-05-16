Карпин – об удалении: «Судья подумал, что я бросил в него бутылку, комплекс какой-то»

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16 Мая 2021, 19:20,
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свое удаление в матче с «Краснодаром» (1:3).
«Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще, что случилось, поэтому спрашивал у арбитра, почему он меня удалил», - приводит слова Карпина пресс-служба клуба.
Отметим, что «Ростов» занял лишь девятое место в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, а «Краснодар», одержавший сегодня победу, и вовсе расположился на десятой строчке.
Представлять нашу страну в еврокубках в следующем сезоне будут «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и казанский «Рубин».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ростов, Валерий Карпин