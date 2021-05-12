​Стадионы «Зенита» и «Ростова» - самые заполняемые в Европе в уходящем сезоне

На страницах популярного портала transfermarkt был опубликован рейтинг средней посещаемости стадионов в уходящем сезоне. Если брать Европу, то на первом месте располагается «Газпром Арена», на которой своих соперников принимает «Зенит». В среднем стадион принимал 18937 зрителей за игру.

Второе место в Европе тоже у стадиона из России, а именно у «Ростов Арены». Матчи «Ростова» в среднем собирали 13682 болельщика. Тройку замыкает стадион польского «Леха» со средним показателем в 12886 фанатов.

Важно отметить, что во многих странах Европы футбольные матчи до сих пор проходят без зрителей. В России же болельщиков на стадионы пустили сразу после возобновления прошлого сезона.