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Карпин: «Дерби - для нас не главное»

16 Мая 2021, 13:54,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Южное дерби. Имеет ли этот статус какой-то смысл для вас и «Ростова»?

- Статус - не статус. Для нас по любому была бы важной игра, с «Краснодаром» или кем-то другим, тем более, после последнего нашего матча в Екатеринбурге. Здесь даже обращаться внимание «Краснодар» это или нет, дерби или не дерби, неправильно. Это важно, но не самое главное.

- У «Ростова» безвыигрышная серия в матчах с «Краснодаром» в рамках чемпионатов России на своем поле. Она имеет какое-то значение? Обсуждалась ли она до начала матча? Или в разрезе матча последнего тура она не имеет значения?

- Какая серия у нас?

- «Ростов» ни разу не побеждал «Краснодар».

- Если честно, даже не знаю, поэтому сами понимаете, насколько это важно или нет.

- Очень много изменений по сравнению с гостевой встречей с «Уралом». С чем это связано?

- Связано с игрой в гостевой встрече с «Уралом».

- В частности, невыход Песьякова?

- Невыход Песьякова - решили дать сыграть Максиму Бурлакову. Он давно у нас, и в этом матче дали шанс себя показать.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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