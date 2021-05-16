Матч «Уфа» — «Арсенал» перенесён из-за жары. В Уфе +39 градусов по Цельсию

Матч между «Уфой» и «Арсеналом» должен был состояться 16 мая в 14:00 по московскому времени, как и все остальные игры 30-го тура чемпионата России.

Ближе к матчу температура воздуха в Уфе составила около +40, что не позволяет провести поединок. Глава тульской команды прокомментировал для «Спорт-Экспресса» перенос встречи. Гурам Аджоев заявил, что здоровье футболистов должно быть на первом месте, поэтому команды не станут рисковать.

Согласно регламенту, матч пройдёт тогда, когда температура воздуха на поле будет составлять максимум +35 градусов. Каждые полчаса на арене в Уфе специалисты проверяют температуру.